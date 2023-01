Several trains have been short terminated, source changed, rescheduled, or diverted as well by the Indian Railways.

The Indian Railways has cancelled a total of 269 trains that were scheduled to run today, January 4. The trains have been cancelled due to dense fog in northern India and repair and maintenance work on railway tracks and platforms across the country.

The India Meteorological Department (IMD) has issued a warning for very dense fog and cold weather conditions over northwest India over the next four to five days.

As per a Jagran report, about 34 trains were short-terminated, 35 trains were source-changed, and 16 trains have been diverted.

The list of cancelled trains includes trains from Northern Railway, Western Railway, Eastern Railway and Southern Railway.

Here is the complete list of trains cancelled and diverted on January 4.

Train

SGLA-MFP PEXP SPL

SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)PEXP 00:05 00402

NDLS-NGC COVID-

NEW DELHI (NDLS) - NEW GUWAHATI G/SHED (NGC)PEXP 14:30 01606

PTK-JMKR EXP SPL

JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)PSPC 04:35 01607

PTK-JDNX SPL

PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)PSPC 02:05 01608

BJPL-PTK EXP SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)PSPC 04:00 01609

PTK-BJPL XPRES SPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)PSPC 15:20 01610

BJPL-PTK SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)PSPC 17:55 01620

SMQ-DLI EXP SPL

SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)PSPC 02:10 01625

DUI-BTI MEXP SPL

DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI)PSPC 04:10 01626

BTI-DUI MEXP SPL

BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI)PSPC 21:10 01823

VGLB-LKO UNRESERVED EXP SPL

VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOW (LKO)PSPC 04:10 01824

LKO-VGLB UNRESERVED EXP SP

LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)PSPC 16:25 02518

GHY-KOAA TOD SPECIAL

GUWAHATI (GHY) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)TOD 21:00 03085

NHT-AZ MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)PSPC 22:25 03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL

NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)PSPC 05:35 03591

BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)PSPC 15:40 03592

ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)PSPC 07:05 04029 GHH-FN DMU

GARHI HARSARU (GHH) - FARUKHNAGAR (FN)PSPC 06:20 04030

FN-DEE SPL

FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)PSPC 07:00 04041

DEE-FN SPL

DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)PSPC 09:05 04042

FN-DEE SPL

FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)PSPC 16:15 04148

MTC-GZB SPL

MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB)PSPC 16:30 04149

GZB-MTC SPL

GHAZIABAD (GZB) - MEERUT CITY (MTC)PSPC 09:00 04203 AYC-LKO MEX SPL

AYODHYA CANTT (AYC) - LUCKNOW (LKO)PSPC 05:35 04204

LKO-AYC MEX SPL

LUCKNOW (LKO) - AYODHYA CANTT (AYC)PSPC 17:20 04320

SPN-LKO EXP SPL

SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)PSPC 04:55 04333

GJL-NBD MEX SPL

GAJRAULA JN (GJL) - NAJIBABAD JN (NBD)PSPC 15:10 04334

NBD-GJL MEX SPL

NAJIBABAD JN (NBD) - GAJRAULA JN (GJL)PSPC 08:05 04335

MB-ANVT MEX SPL

MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB)PSPC 05:10 04336

ANVT-MB MEX SPL

GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB)PSPC 18:20 04355

LKO-BLM EXP SPL

LUCKNOW (LKO) - BALAMU JN (BLM)PSPC 18:45 04379

ROZA BARELLY MEXP

ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)PSPC 06:15 04380

BE - RAC MEXP SPL

BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)PSPC 18:50 04383

PYGS- JNU EXP SPL

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - JAUNPUR JN (JNU)PSPC 06:00 04384

JNU-PYGS EXP SPL

JAUNPUR JN (JNU) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)PSPC 17:50 04403

DLI-SRE MEMU MEXP SPL

DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)PSPC16:4504404

SRE-DLI MEMU MEX SPL

SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)PSPC04:2004408

SSB-PWL EXP SPL

SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)PSPC10:0004421

PWL-SSB EXP SPL

PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB)PSPC12:1504424

JIND- DELHI EXP SPL

JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)PSPC07:0504549

UMB - PTA EXP SPL

AMBALA CANT JN (UMB) - PATIALA (PTA)PSPC07:5004550

PTA - UMB EXP SPL

PATIALA (PTA) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC17:1504568

NLDM-UMB SPL

NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC10:4504577

UMB-NLDM SPL

AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM)PSPC11:3504601

PTK-JDNX PASSANGER

PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)PSPC10:1004602

JDNX-PTK PASSNGER

JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)PSPC07:1004647

PTK-BJPL EXP SPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)PSPC08:4504901

DEE-FN SPL

DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)PSPC18:0004902

FN-GHH SPL

FARUKHNAGAR (FN) - GARHI HARSARU (GHH)PSPC19:5004909

DLI-PNP SPL

DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP)PSPC19:2504910

PNP-DLI SPL

PANIPAT JN (PNP) - DELHI JN. (DLI)PSPC06:2004912

GZB-PWL CAR EMU

GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)PSPC11:3004913

PWL-GZB CAR MEX SPL

PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)PSPC08:0504916

NDLS-PWL EXP SPL

NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV)PSPC04:2504919

KSV-NDLS EXP SPL

KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS)PSPC19:4504927

NDLS-SSB EXP SPL

NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB)PSPC09:5004938 DLI-GZB SPL

DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)PSPC20:4504941

GZB-DLI SPL

GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)PSPC18:2004946

DLI-GZB SPL

DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)PSPC08:4004950

NDLS-GZB EXP SPL

NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)PSPC09:3504953

GZB-NDLS EXP SPL

GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)PSPC16:4004958

NDLS-GZB SPL

NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)PSPC17:4504959

GZB-NDLS SPL

GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)PSPC19:2504961

GZB-NDLS SPL

GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)PSPC08:3004963

NDLS-PNP EXP SPL

NEW DELHI (NDLS) - PANIPAT JN (PNP)PSPC17:5004964

PNP-NDLS EXP SPL

PANIPAT JN (PNP) - NEW DELHI (NDLS)PSPC06:4004974

BNW-ROK EXP SPL

BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)PSPC15:5504975

ROK BNW EXP SPL

ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)PSPC13:3004977

ROK-BNW EXP SPL

ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)PSPC17:3004978

BNW ROK EXP SPL

BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)PSPC07:3004987

DELHI JIND EXP SPL

DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)PSPC11:4004988

JIND DELHI EXP SPL

JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)PSPC15:5004999

DELHI SMQL EXP SPL

DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)PSPC21:0005000

SMQL DLI EXP SPL

SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)PSPC04:2005035

SV-GKP UNRESERVED EXP

SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)PSPC17:3505036

JEA-SV UN-RESERVED EXP

NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)PSPC05:0005039

NKE-JEA UN-RESERVED EXP

NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)PSPC19:2005040

GKP-NKE UN-RESERVED EXP

GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)PSPC12:3005091

GD-STP SPL

GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)PSPC11:4505092

STP-GD SPECIAL

SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)PSPC06:4505093

GKP-STP UNRESERVED EXP

GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)PSPC06:0005094

STP-GKP UNRESERVED MEX

GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)PSPC18:0505155

CPR-GKP EXP SPL

CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)PSPC16:4505156

GKP-CPR EXP SPL

GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)PSPC09:0005334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)PSPC04:3005428 BCY-AMH UNRESERVED SPL

VARANASI CITY (BCY) - AZAMGARH (AMH)PSPC17:4005459 STP-SPN UR SPL

SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)PSPC09:3005460 SPN-STP UR SPL

SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)PSPC15:0005470 NTV-JEA UNRESERVED EXP

NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)PSPC09:4005471

JEA-NTV UNRESERVSD EXP

NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)PSPC13:4505518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA

HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)PSPC05:0005749

NJP-HDB PASSENGER SPECIAL

NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB)PSPC09:0505750

HDB-NJP PASSENGER SPL

HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP)PSPC11:3505751

NJP-HDB PASSENGER SPL

NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB)PSPC15:0005752

HDB-NJP PASSENGER SPECIAL

HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP)PSPC17:1506802

CBE-SA MEMU EXP SPL

COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)PSPC09:0506803

SA-CBE MEMU EXP SPL

SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)PSPC13:4006921

DBNK-ASR DMU

AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK)PSPC04:2006922

DBNK-ASR EXP SPL

DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)PSPC06:0506923

VKA-DBNK EXP SPL

VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)PSPC09:4006924

VKA-DBNK EXP SPL

DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)PSPC11:2006925

VKA-DBNK EXP SPL

VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)PSPC13:1506926

DBNK-VKA EXP SPL

DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)PSPC14:4506934

PTK-ASR EXP SPL

PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR)PSPC04:1506937

ASR-PTK EXP SPL

AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK)PSPC20:3506947

ASR-QDN EXP SPL

AMRITSAR JN (ASR) - QADIAN (QDN)PSPC12:5006958

HSX-JUC EXP SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)PSPC21:3506959

HSX-ASR EXP SPL

HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)PSPC05:0506964

FZR-JUC EXP SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)PSPC03:0006967

JUC-FZR EXP SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)PSPC21:3006977

JJJ-PGW EXP SPL

JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)PSPC11:1006980

PGW-JJJ EXP SPL

PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)PSPC15:0506991

KKP-FKA EXP SPL

KOT KAPURA (KKP) - FAZILKA (FKA)PSPC04:2506994

FKA-KKP EXP SPL

FAZILKA (FKA) - KOT KAPURA (KKP)PSPC20:1006995

BTI-FKA EXP SPL

BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)PSPC20:1506996

FKA-BTI EXP SPL

FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)PSPC02:3507521

SGUJ-HDB DMU SPECIAL

SILIGURI JN (SGUJ) - HALDIBARI (HDB)PSPC17:0007522

HDB-SGUJ DMU SPECIAL

HALDIBARI (HDB) - SILIGURI JN (SGUJ)PSPC07:3507795

SC-MOB DEMU

SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)PSPC05:4507906

DBRT - LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)PSPC07:0507907

LEDO - DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)PSPC17:5008015

KGP JGM MEMU SPL

KHARAGPUR JN (KGP) - JHARGRAM (JGM)PSPC05:0008016

JGM KGP MEMU SPL

JHARGRAM (JGM) - KHARAGPUR JN (KGP)PSPC21:3508049

KGP JGM MEMU SPL

KHARAGPUR JN (KGP) - JHARGRAM (JGM)PSPC04:1008050

JGM KGP MEMU SPL

JHARGRAM (JGM) - KHARAGPUR JN (KGP)PSPC14:2008151

TATA-BRKA PASS SPL

TATANAGAR JN (TATA) - BARKA KANA (BRKA)PSPC15:1508152

BRKA TATA PASS SPL

BARKA KANA (BRKA) - TATANAGAR JN (TATA)PSPC04:3008174

TATA-ASN MEMU PASS SPL

TATANAGAR JN (TATA) - ASANSOL JN. (ASN)PSPC08:2508195

TATA - HTE MEMU PASS SPL

TATANAGAR JN (TATA) - HATIA (HTE)PSPC05:4008196

HTE - TATA MEMU PASS SPL

HATIA (HTE) - TATANAGAR JN (TATA)PSPC18:1008697

JGM PRR MEMU SPL

JHARGRAM (JGM) - PURULIA JN. (PRR)PSPC05:0508698

PRR JGM MEMU SPL

PURULIA JN. (PRR) - JHARGRAM (JGM)PSPC09:5009108

EKNR - PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)PSPC09:5009109 PRTN –

EKNR SPECIAL

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)PSPC12:1509110

EKNR - PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)PSPC13:5509113

PRTN - EKNR SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)PSPC15:4509369

SBIB- PTN DEMU SPL

SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)PSPC09:1509370

PTN-SBIB DEMU SPL

PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)PSPC12:3509476

PTN - MSH PASSENGER

PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)PSPC16:4009481 MSH - PTN PASSENGER

MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)PSPC18:0509483

MSH - PTN PASSENGER

MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)PSPC20:5009484

PTN - MSH PASSENGER

PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)PSPC19:2009491

MSH - VG PASSENGER SPL

MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)PSPC20:2009492

VG-MSH PASSENGER SPL

VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)PSPC18:2510101

RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)MEX01:4010102

MADGAON - RATNAGIRI

MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)MEX19:0012041

SHATABDI EXPRESS

HOWRAH JN (HWH) - NEW JALPAIGURI (NJP)SHT14:2512042

SHATABDI EXPRESS

NEW JALPAIGURI (NJP) - HOWRAH JN (HWH)SHT05:3012226

KAIFIAT EXP

DELHI JN. (DLI) - AZAMGARH (AMH)SUF20:2512241

CDG-ASR SUPERFAST

CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)SUF16:4012242

ASR-CDG SUPERFAST

AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)SUF05:1012243

MAS-CBE SHATABDI EXP

PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - COIMBATORE JN (CBE)SHT07:1012244

CBE-MAS SHATABDI EXP

COIMBATORE JN (CBE) - PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS)SHT15:0512364

HDB-KOAA SF EXP

HALDIBARI (HDB) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)SUF08:3012368

ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)SUF13:1512369

HWH DDN KUMBHA EXP

HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)SUF13:0012505

NORTHEAST EXPRESS

KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)SUF12:4012529

PPTA LJN S F

PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOW (LJN)SUF16:3012530

LJN PPTA S F

LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)SUF05:0012537 MFP-BSBS

BABUDHAM SUF EXP

MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS)SUF19:3512538

BSBS MFP BAPUDHAM SUP

BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP)SUF07:2512571

GKP-ANVT HUMSAFER EXP

GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)SUF18:5012675

MAS-CBE KOVAI EXPRESS

PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - COIMBATORE JN (CBE)SUF06:1012676

CBE-MAS KOVAI EXPRESS

COIMBATORE JN (CBE) - PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS)SUF15:1512874 A

NVT-HTE JHARKHAND EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)SUF20:4512987

SDAH AII EXP

SEALDAH (SDAH) - AJMER JN (AII)SUF22:5513309

CPU-PRYJ EXPRESS

CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)MEX06:0013310

PRYJ-CPU EXPRESS

PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)MEX15:0013345

BSB-SGRL INTERCITY EXP

VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)MEX14:1013346 SGRL-BSB INTERCITY EXP

SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)MEX05:3014005

LICHCHIVI EXPRESS

SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)MEX02:3014006

LICHCHIVI EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)MEX18:0014213

BSB-GD INTERCITY

VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)MEX14:0014214

BSB-GD INTERCITY

BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)MEX05:1514217

UNCHAHAR EXP

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)MEX14:0014218

UNCHAHAR EXP

CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)MEX16:4514230

HW PYG EXP

YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)MEX15:2014231

MARWAR SANGAM EXP

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BASTI (BST)MEX04:3014232

MANWAR SANGM EXP

BASTI (BST) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)MEX13:5014235

VARANASI-BAREILLY EXP

VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)MEX23:1014236

BAREILLY VARANASI EXP

BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)MEX16:3514265

BSB DDN EXP

BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)MEX08:2014266

DDN BSBS EXPRESS

DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)MEX18:3014307

PYGS -BE PASS EXP

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE)MEX01:1014308

BE-LKO EXP LKO-PYGS PASS

BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)MEX17:3014505

ASR-NLDM EXPRES

AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)MEX14:0014506

NLDM-ASR EXPRESS

NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)MEX07:2014617

BNKI-ASR JANSEWA EXP

BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)MEX06:3014618

ASR-BNKI JANSEWA EXP

AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)MEX06:3514673

SHAHEED EXPRESS

JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)MEX07:2015053

LJN-CPR-EXP

CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN)MEX19:3515054

LJN-CPR-EXP

LUCKNOW (LJN) - CHHAPRA (CPR)MEX21:0015081

JEA-GTNR EXPRESS

NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)MEX12:4015082

GTNR-JEA EXPRESS

GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)MEX06:1015105

CPR-NTV INTERCITY EXP

CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)MEX06:0015106

NTV CPR INTERCITY EXP

NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)MEX15:0015127

BSBS-NDLS K V EXP

BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS)MEX13:3015129

GKP-BCY MAIL EXP

GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)MEX09:5515130

BCY-GKP MAIL EXPRESS

VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)MEX11:1015159

CPR DURG EXP

CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)MEX07:1015203

BARAUNI LUCKNOW EXPRESS

BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)MEX20:2515204

LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS

LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)MEX15:1515551

DBG-BCY ANTYODAYA EXP

DARBHANGA JN (DBG) - VARANASI CITY (BCY)MEX21:0015703

NJP-BNGN EXPRESS

NEW JALPAIGURI (NJP) - BONGAIGAON (BNGN)MEX07:0015704

BNGN-NJP EXPRESS

BONGAIGAON (BNGN) - NEW JALPAIGURI (NJP)MEX06:2515709

MLDT-NJP EXPRESS

MALDA TOWN (MLDT) - NEW JALPAIGURI (NJP)MEX16:5015710

NJP-MLDT EXPRESS

NEW JALPAIGURI (NJP) - MALDA TOWN (MLDT)MEX07:0015777

NJP-APDJ TOURIST EXPRESS

NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)MEX07:2015778

APDJ-NJP TOURIST EXPRESS

ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)MEX14:0015904

CDG-DBRG EXPRESS

CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG)MEX23:3516213

ASK-UBL UR EXP

ARSIKERE JN (ASK) - HUBLI JN (UBL)MEX05:4516214

UBL-ASK UR EXP

HUBLI JN (UBL) - ARSIKERE JN (ASK)MEX14:5516519

JTJ-SBC MEMU

JOLARPETTAI (JTJ) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)MEX04:2517309

YPR-VASGO EXPRESS

YASVANTPUR JN (YPR) - VASCO DA GAMA (VSG)MEX15:0017310

VASCO-YPR EXPRESS

VASCO DA GAMA (VSG) - YASVANTPUR JN (YPR)MEX22:5517347

UBL-CTA UR EXP

HUBLI JN (UBL) - CHITRADURG (CTA)MEX07:1017348

CTA-UBL UR EXP

CHITRADURG (CTA) - HUBLI JN (UBL)MEX14:0018019

JGM-DHN MEMU EXP

JHARGRAM (JGM) - DHANBAD JN (DHN)MEX05:5518020

DHN-JGM MEMU EXP

DHANBAD JN (DHN) - JHARGRAM (JGM)MEX14:1518103

TATA-ASR JALINWALABAG EXP

TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR)MEX21:1018104

ASR-TATA JALINWALABAG EXP

AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA)MEX12:4518601

TATA-HTE EXP

TATANAGAR JN (TATA) - HATIA (HTE)MEX12:0518602

HTE TATA EXP

HATIA (HTE) - TATANAGAR JN (TATA)MEX04:2520927

PNU BHUJ SF EXP

PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ)SUF13:1020928

BHUJ PNU SF EXP

BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU)SUF11:0520948

EKNR - ADI JANSHATABDHI

EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)JSH11:1520949

ADI - EKNR JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)JSH15:2022406

ANVT-BGP GARIB RATH

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)GBR17:2022441

CKTD-CNB-INTERCITY

CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)SUF15:5522442

CNB-CKTD-INTERCITY

KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)SUF06:3022531

CHHAPRA-MATHURA SF EXP

CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN. (MTJ)SUF05:2022532

MATHURA-CHHAPRA SF EXP

MATHURA JN. (MTJ) - CHHAPRA (CPR)SF23:5031411

SDAH -NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)SUB04:4031414

NH - SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)SUB04:5031423

SDAH - NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)SUB12:2031432

NH-SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)SUB13:4031711

NH - RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)SUB05:0031712

RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)SUB04:0536011

HWH-BRPA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)SUB09:4036012

BRPA-HWH LOCAL

BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)SUB11:0536031

HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB08:4536032

CDAE-HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB09:5736033

HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB10:3036034

CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB11:5536035

HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB13:5036036

CDAE-HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB15:0236037

HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB17:5536038

CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB19:3336071

HWH-GRAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)SUB05:0536072

HOWRAH-GURAP LOCAL

GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB07:0736827

HWH - BWN CHORD LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)SUB12:0536840

BWN-HWH CHORD LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)SUB13:0537305

ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)SUB19:1537306

SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)SUB21:0537307

HWH - HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)SUB06:5237308

HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)SUB08:3037319

HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)SUB10:2037327

HWH - TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)SUB13:3837330

TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB12:0037338

TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB15:1537343

HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)SUB20:0537348

TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB19:3337411

SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)SUB05:1537412

TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)SUB04:0537415

SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)SUB08:2537416

TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)SUB07:2552539

NJP-KGN-DJ AC PASSENGER

NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)PAS10:0052965

DADN KKD PASSENGER

AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD)PAS11:0552966

KKD DADN PASSENGER

KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)PAS15:34

The list of diverted trains

04654 KARMABHOOMI SUF CLON SPL

AMRITSAR JN (ASR) - NEW JALPAIGURI (NJP) at 8:40 to ALUABARI ROAD

NEW JALPAIGURI

SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)SUF at 23:20 to ALUABARI ROAD

NEW COOCH BEHAR

NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)SUF at 17:40 to NEW COOCH BEHAR

ALUABARI ROAD

YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - HOWRAH JN (HWH)MEX20:55LUCKNOW

VARANASI

KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - JAMMU TAWI (JAT)MEX11:45VARANASI

LUCKNOW

DHANBAD JN (DHN) - FIROZPUR CANT (FZR)MEX21:50VARANASI

LUCKNOW

FIROZPUR CANT (FZR) - DHANBAD JN (DHN)MEX16:15LUCKNOW

VARANASI

AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)MEX13:05SHAHGANJ JN

MAU JN

JAMMU TAWI (JAT) - GUWAHATI (GHY)MEX22:45ALUABARI ROAD

SAMUKTALA ROAD

RANCHI (RNC) - KAMAKHYA (KYQ)MEX20:30ALUABARI ROAD

SILIGURI JN

KAMAKHYA (KYQ) - GANDHIDHAM BG (GIMB)MEX11:00VARANASI

LUCKNOW

LALGARH JN (LGH) - DIBRUGARH (DBRG)MEX at 19:50 to ALUABARI ROAD

SAMUKTALA ROAD

KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - KANYAKUMARI

(CAPE)MEX20:10KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION)

SALEM JN

SURAT (ST) - CHHAPRA (CPR)MEX at 10:10 to JAUNPUR JN

MAU JN

CHHAPRA (CPR) - SURAT (ST)MEX at 09:00 to MAU JN

JAUNPUR JN

TIRUNELVELI (TEN) - DADAR (DR)SUF at 07:15 to IRUGUR

PODANUR JN