Several trains have been short terminated, source changed, rescheduled, or diverted as well by the Indian Railways.
The Indian Railways has cancelled a total of 269 trains that were scheduled to run today, January 4. The trains have been cancelled due to dense fog in northern India and repair and maintenance work on railway tracks and platforms across the country.
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The India Meteorological Department (IMD) has issued a warning for very dense fog and cold weather conditions over northwest India over the next four to five days.
As per a Jagran report, about 34 trains were short-terminated, 35 trains were source-changed, and 16 trains have been diverted.
The list of cancelled trains includes trains from Northern Railway, Western Railway, Eastern Railway and Southern Railway.
Here is the complete list of trains cancelled and diverted on January 4.
Train
SGLA-MFP PEXP SPL
SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)PEXP 00:05 00402
NDLS-NGC COVID-
NEW DELHI (NDLS) - NEW GUWAHATI G/SHED (NGC)PEXP 14:30 01606
PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)PSPC 04:35 01607
PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)PSPC 02:05 01608
BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)PSPC 04:00 01609
PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)PSPC 15:20 01610
BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)PSPC 17:55 01620
SMQ-DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)PSPC 02:10 01625
DUI-BTI MEXP SPL
DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI)PSPC 04:10 01626
BTI-DUI MEXP SPL
BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI)PSPC 21:10 01823
VGLB-LKO UNRESERVED EXP SPL
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOW (LKO)PSPC 04:10 01824
LKO-VGLB UNRESERVED EXP SP
LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)PSPC 16:25 02518
GHY-KOAA TOD SPECIAL
GUWAHATI (GHY) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)TOD 21:00 03085
NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)PSPC 22:25 03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)PSPC 05:35 03591
BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)PSPC 15:40 03592
ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)PSPC 07:05 04029 GHH-FN DMU
GARHI HARSARU (GHH) - FARUKHNAGAR (FN)PSPC 06:20 04030
FN-DEE SPL
FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)PSPC 07:00 04041
DEE-FN SPL
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)PSPC 09:05 04042
FN-DEE SPL
FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)PSPC 16:15 04148
MTC-GZB SPL
MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB)PSPC 16:30 04149
GZB-MTC SPL
GHAZIABAD (GZB) - MEERUT CITY (MTC)PSPC 09:00 04203 AYC-LKO MEX SPL
AYODHYA CANTT (AYC) - LUCKNOW (LKO)PSPC 05:35 04204
LKO-AYC MEX SPL
LUCKNOW (LKO) - AYODHYA CANTT (AYC)PSPC 17:20 04320
SPN-LKO EXP SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)PSPC 04:55 04333
GJL-NBD MEX SPL
GAJRAULA JN (GJL) - NAJIBABAD JN (NBD)PSPC 15:10 04334
NBD-GJL MEX SPL
NAJIBABAD JN (NBD) - GAJRAULA JN (GJL)PSPC 08:05 04335
MB-ANVT MEX SPL
MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB)PSPC 05:10 04336
ANVT-MB MEX SPL
GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB)PSPC 18:20 04355
LKO-BLM EXP SPL
LUCKNOW (LKO) - BALAMU JN (BLM)PSPC 18:45 04379
ROZA BARELLY MEXP
ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)PSPC 06:15 04380
BE - RAC MEXP SPL
BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)PSPC 18:50 04383
PYGS- JNU EXP SPL
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - JAUNPUR JN (JNU)PSPC 06:00 04384
JNU-PYGS EXP SPL
JAUNPUR JN (JNU) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)PSPC 17:50 04403
DLI-SRE MEMU MEXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)PSPC16:4504404
SRE-DLI MEMU MEX SPL
SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)PSPC04:2004408
SSB-PWL EXP SPL
SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)PSPC10:0004421
PWL-SSB EXP SPL
PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB)PSPC12:1504424
JIND- DELHI EXP SPL
JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)PSPC07:0504549
UMB - PTA EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - PATIALA (PTA)PSPC07:5004550
PTA - UMB EXP SPL
PATIALA (PTA) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC17:1504568
NLDM-UMB SPL
NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC10:4504577
UMB-NLDM SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM)PSPC11:3504601
PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)PSPC10:1004602
JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)PSPC07:1004647
PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)PSPC08:4504901
DEE-FN SPL
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)PSPC18:0004902
FN-GHH SPL
FARUKHNAGAR (FN) - GARHI HARSARU (GHH)PSPC19:5004909
DLI-PNP SPL
DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP)PSPC19:2504910
PNP-DLI SPL
PANIPAT JN (PNP) - DELHI JN. (DLI)PSPC06:2004912
GZB-PWL CAR EMU
GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)PSPC11:3004913
PWL-GZB CAR MEX SPL
PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)PSPC08:0504916
NDLS-PWL EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV)PSPC04:2504919
KSV-NDLS EXP SPL
KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS)PSPC19:4504927
NDLS-SSB EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB)PSPC09:5004938 DLI-GZB SPL
DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)PSPC20:4504941
GZB-DLI SPL
GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)PSPC18:2004946
DLI-GZB SPL
DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)PSPC08:4004950
NDLS-GZB EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)PSPC09:3504953
GZB-NDLS EXP SPL
GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)PSPC16:4004958
NDLS-GZB SPL
NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)PSPC17:4504959
GZB-NDLS SPL
GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)PSPC19:2504961
GZB-NDLS SPL
GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)PSPC08:3004963
NDLS-PNP EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - PANIPAT JN (PNP)PSPC17:5004964
PNP-NDLS EXP SPL
PANIPAT JN (PNP) - NEW DELHI (NDLS)PSPC06:4004974
BNW-ROK EXP SPL
BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)PSPC15:5504975
ROK BNW EXP SPL
ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)PSPC13:3004977
ROK-BNW EXP SPL
ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)PSPC17:3004978
BNW ROK EXP SPL
BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)PSPC07:3004987
DELHI JIND EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)PSPC11:4004988
JIND DELHI EXP SPL
JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)PSPC15:5004999
DELHI SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)PSPC21:0005000
SMQL DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)PSPC04:2005035
SV-GKP UNRESERVED EXP
SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)PSPC17:3505036
JEA-SV UN-RESERVED EXP
NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)PSPC05:0005039
NKE-JEA UN-RESERVED EXP
NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)PSPC19:2005040
GKP-NKE UN-RESERVED EXP
GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)PSPC12:3005091
GD-STP SPL
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)PSPC11:4505092
STP-GD SPECIAL
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)PSPC06:4505093
GKP-STP UNRESERVED EXP
GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)PSPC06:0005094
STP-GKP UNRESERVED MEX
GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)PSPC18:0505155
CPR-GKP EXP SPL
CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)PSPC16:4505156
GKP-CPR EXP SPL
GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)PSPC09:0005334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)PSPC04:3005428 BCY-AMH UNRESERVED SPL
VARANASI CITY (BCY) - AZAMGARH (AMH)PSPC17:4005459 STP-SPN UR SPL
SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)PSPC09:3005460 SPN-STP UR SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)PSPC15:0005470 NTV-JEA UNRESERVED EXP
NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)PSPC09:4005471
JEA-NTV UNRESERVSD EXP
NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)PSPC13:4505518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)PSPC05:0005749
NJP-HDB PASSENGER SPECIAL
NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB)PSPC09:0505750
HDB-NJP PASSENGER SPL
HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP)PSPC11:3505751
NJP-HDB PASSENGER SPL
NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB)PSPC15:0005752
HDB-NJP PASSENGER SPECIAL
HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP)PSPC17:1506802
CBE-SA MEMU EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)PSPC09:0506803
SA-CBE MEMU EXP SPL
SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)PSPC13:4006921
DBNK-ASR DMU
AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK)PSPC04:2006922
DBNK-ASR EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)PSPC06:0506923
VKA-DBNK EXP SPL
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)PSPC09:4006924
VKA-DBNK EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)PSPC11:2006925
VKA-DBNK EXP SPL
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)PSPC13:1506926
DBNK-VKA EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)PSPC14:4506934
PTK-ASR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR)PSPC04:1506937
ASR-PTK EXP SPL
AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK)PSPC20:3506947
ASR-QDN EXP SPL
AMRITSAR JN (ASR) - QADIAN (QDN)PSPC12:5006958
HSX-JUC EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)PSPC21:3506959
HSX-ASR EXP SPL
HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)PSPC05:0506964
FZR-JUC EXP SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)PSPC03:0006967
JUC-FZR EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)PSPC21:3006977
JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)PSPC11:1006980
PGW-JJJ EXP SPL
PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)PSPC15:0506991
KKP-FKA EXP SPL
KOT KAPURA (KKP) - FAZILKA (FKA)PSPC04:2506994
FKA-KKP EXP SPL
FAZILKA (FKA) - KOT KAPURA (KKP)PSPC20:1006995
BTI-FKA EXP SPL
BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)PSPC20:1506996
FKA-BTI EXP SPL
FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)PSPC02:3507521
SGUJ-HDB DMU SPECIAL
SILIGURI JN (SGUJ) - HALDIBARI (HDB)PSPC17:0007522
HDB-SGUJ DMU SPECIAL
HALDIBARI (HDB) - SILIGURI JN (SGUJ)PSPC07:3507795
SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)PSPC05:4507906
DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)PSPC07:0507907
LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)PSPC17:5008015
KGP JGM MEMU SPL
KHARAGPUR JN (KGP) - JHARGRAM (JGM)PSPC05:0008016
JGM KGP MEMU SPL
JHARGRAM (JGM) - KHARAGPUR JN (KGP)PSPC21:3508049
KGP JGM MEMU SPL
KHARAGPUR JN (KGP) - JHARGRAM (JGM)PSPC04:1008050
JGM KGP MEMU SPL
JHARGRAM (JGM) - KHARAGPUR JN (KGP)PSPC14:2008151
TATA-BRKA PASS SPL
TATANAGAR JN (TATA) - BARKA KANA (BRKA)PSPC15:1508152
BRKA TATA PASS SPL
BARKA KANA (BRKA) - TATANAGAR JN (TATA)PSPC04:3008174
TATA-ASN MEMU PASS SPL
TATANAGAR JN (TATA) - ASANSOL JN. (ASN)PSPC08:2508195
TATA - HTE MEMU PASS SPL
TATANAGAR JN (TATA) - HATIA (HTE)PSPC05:4008196
HTE - TATA MEMU PASS SPL
HATIA (HTE) - TATANAGAR JN (TATA)PSPC18:1008697
JGM PRR MEMU SPL
JHARGRAM (JGM) - PURULIA JN. (PRR)PSPC05:0508698
PRR JGM MEMU SPL
PURULIA JN. (PRR) - JHARGRAM (JGM)PSPC09:5009108
EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)PSPC09:5009109 PRTN –
EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)PSPC12:1509110
EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)PSPC13:5509113
PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)PSPC15:4509369
SBIB- PTN DEMU SPL
SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)PSPC09:1509370
PTN-SBIB DEMU SPL
PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)PSPC12:3509476
PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)PSPC16:4009481 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)PSPC18:0509483
MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)PSPC20:5009484
PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)PSPC19:2009491
MSH - VG PASSENGER SPL
MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)PSPC20:2009492
VG-MSH PASSENGER SPL
VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)PSPC18:2510101
RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)MEX01:4010102
MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)MEX19:0012041
SHATABDI EXPRESS
HOWRAH JN (HWH) - NEW JALPAIGURI (NJP)SHT14:2512042
SHATABDI EXPRESS
NEW JALPAIGURI (NJP) - HOWRAH JN (HWH)SHT05:3012226
KAIFIAT EXP
DELHI JN. (DLI) - AZAMGARH (AMH)SUF20:2512241
CDG-ASR SUPERFAST
CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)SUF16:4012242
ASR-CDG SUPERFAST
AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)SUF05:1012243
MAS-CBE SHATABDI EXP
PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - COIMBATORE JN (CBE)SHT07:1012244
CBE-MAS SHATABDI EXP
COIMBATORE JN (CBE) - PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS)SHT15:0512364
HDB-KOAA SF EXP
HALDIBARI (HDB) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)SUF08:3012368
ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)SUF13:1512369
HWH DDN KUMBHA EXP
HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)SUF13:0012505
NORTHEAST EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)SUF12:4012529
PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOW (LJN)SUF16:3012530
LJN PPTA S F
LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)SUF05:0012537 MFP-BSBS
BABUDHAM SUF EXP
MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS)SUF19:3512538
BSBS MFP BAPUDHAM SUP
BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP)SUF07:2512571
GKP-ANVT HUMSAFER EXP
GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)SUF18:5012675
MAS-CBE KOVAI EXPRESS
PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - COIMBATORE JN (CBE)SUF06:1012676
CBE-MAS KOVAI EXPRESS
COIMBATORE JN (CBE) - PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS)SUF15:1512874 A
NVT-HTE JHARKHAND EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)SUF20:4512987
SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER JN (AII)SUF22:5513309
CPU-PRYJ EXPRESS
CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)MEX06:0013310
PRYJ-CPU EXPRESS
PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)MEX15:0013345
BSB-SGRL INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)MEX14:1013346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)MEX05:3014005
LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)MEX02:3014006
LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)MEX18:0014213
BSB-GD INTERCITY
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)MEX14:0014214
BSB-GD INTERCITY
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)MEX05:1514217
UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)MEX14:0014218
UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)MEX16:4514230
HW PYG EXP
YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)MEX15:2014231
MARWAR SANGAM EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BASTI (BST)MEX04:3014232
MANWAR SANGM EXP
BASTI (BST) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)MEX13:5014235
VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)MEX23:1014236
BAREILLY VARANASI EXP
BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)MEX16:3514265
BSB DDN EXP
BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)MEX08:2014266
DDN BSBS EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)MEX18:3014307
PYGS -BE PASS EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE)MEX01:1014308
BE-LKO EXP LKO-PYGS PASS
BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)MEX17:3014505
ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)MEX14:0014506
NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)MEX07:2014617
BNKI-ASR JANSEWA EXP
BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)MEX06:3014618
ASR-BNKI JANSEWA EXP
AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)MEX06:3514673
SHAHEED EXPRESS
JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)MEX07:2015053
LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN)MEX19:3515054
LJN-CPR-EXP
LUCKNOW (LJN) - CHHAPRA (CPR)MEX21:0015081
JEA-GTNR EXPRESS
NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)MEX12:4015082
GTNR-JEA EXPRESS
GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)MEX06:1015105
CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)MEX06:0015106
NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)MEX15:0015127
BSBS-NDLS K V EXP
BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS)MEX13:3015129
GKP-BCY MAIL EXP
GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)MEX09:5515130
BCY-GKP MAIL EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)MEX11:1015159
CPR DURG EXP
CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)MEX07:1015203
BARAUNI LUCKNOW EXPRESS
BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)MEX20:2515204
LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)MEX15:1515551
DBG-BCY ANTYODAYA EXP
DARBHANGA JN (DBG) - VARANASI CITY (BCY)MEX21:0015703
NJP-BNGN EXPRESS
NEW JALPAIGURI (NJP) - BONGAIGAON (BNGN)MEX07:0015704
BNGN-NJP EXPRESS
BONGAIGAON (BNGN) - NEW JALPAIGURI (NJP)MEX06:2515709
MLDT-NJP EXPRESS
MALDA TOWN (MLDT) - NEW JALPAIGURI (NJP)MEX16:5015710
NJP-MLDT EXPRESS
NEW JALPAIGURI (NJP) - MALDA TOWN (MLDT)MEX07:0015777
NJP-APDJ TOURIST EXPRESS
NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)MEX07:2015778
APDJ-NJP TOURIST EXPRESS
ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)MEX14:0015904
CDG-DBRG EXPRESS
CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG)MEX23:3516213
ASK-UBL UR EXP
ARSIKERE JN (ASK) - HUBLI JN (UBL)MEX05:4516214
UBL-ASK UR EXP
HUBLI JN (UBL) - ARSIKERE JN (ASK)MEX14:5516519
JTJ-SBC MEMU
JOLARPETTAI (JTJ) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)MEX04:2517309
YPR-VASGO EXPRESS
YASVANTPUR JN (YPR) - VASCO DA GAMA (VSG)MEX15:0017310
VASCO-YPR EXPRESS
VASCO DA GAMA (VSG) - YASVANTPUR JN (YPR)MEX22:5517347
UBL-CTA UR EXP
HUBLI JN (UBL) - CHITRADURG (CTA)MEX07:1017348
CTA-UBL UR EXP
CHITRADURG (CTA) - HUBLI JN (UBL)MEX14:0018019
JGM-DHN MEMU EXP
JHARGRAM (JGM) - DHANBAD JN (DHN)MEX05:5518020
DHN-JGM MEMU EXP
DHANBAD JN (DHN) - JHARGRAM (JGM)MEX14:1518103
TATA-ASR JALINWALABAG EXP
TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR)MEX21:1018104
ASR-TATA JALINWALABAG EXP
AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA)MEX12:4518601
TATA-HTE EXP
TATANAGAR JN (TATA) - HATIA (HTE)MEX12:0518602
HTE TATA EXP
HATIA (HTE) - TATANAGAR JN (TATA)MEX04:2520927
PNU BHUJ SF EXP
PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ)SUF13:1020928
BHUJ PNU SF EXP
BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU)SUF11:0520948
EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)JSH11:1520949
ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)JSH15:2022406
ANVT-BGP GARIB RATH
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)GBR17:2022441
CKTD-CNB-INTERCITY
CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)SUF15:5522442
CNB-CKTD-INTERCITY
KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)SUF06:3022531
CHHAPRA-MATHURA SF EXP
CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN. (MTJ)SUF05:2022532
MATHURA-CHHAPRA SF EXP
MATHURA JN. (MTJ) - CHHAPRA (CPR)SF23:5031411
SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)SUB04:4031414
NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)SUB04:5031423
SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)SUB12:2031432
NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)SUB13:4031711
NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)SUB05:0031712
RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)SUB04:0536011
HWH-BRPA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)SUB09:4036012
BRPA-HWH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)SUB11:0536031
HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB08:4536032
CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB09:5736033
HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB10:3036034
CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB11:5536035
HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB13:5036036
CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB15:0236037
HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB17:5536038
CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB19:3336071
HWH-GRAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)SUB05:0536072
HOWRAH-GURAP LOCAL
GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB07:0736827
HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)SUB12:0536840
BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)SUB13:0537305
ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)SUB19:1537306
SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)SUB21:0537307
HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)SUB06:5237308
HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)SUB08:3037319
HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)SUB10:2037327
HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)SUB13:3837330
TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB12:0037338
TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB15:1537343
HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)SUB20:0537348
TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB19:3337411
SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)SUB05:1537412
TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)SUB04:0537415
SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)SUB08:2537416
TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)SUB07:2552539
NJP-KGN-DJ AC PASSENGER
NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)PAS10:0052965
DADN KKD PASSENGER
AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD)PAS11:0552966
KKD DADN PASSENGER
KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)PAS15:34
The list of diverted trains
04654 KARMABHOOMI SUF CLON SPL
AMRITSAR JN (ASR) - NEW JALPAIGURI (NJP) at 8:40 to ALUABARI ROAD
NEW JALPAIGURI
SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)SUF at 23:20 to ALUABARI ROAD
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NEW COOCH BEHAR
NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)SUF at 17:40 to NEW COOCH BEHAR
ALUABARI ROAD
YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - HOWRAH JN (HWH)MEX20:55LUCKNOW
VARANASI
KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - JAMMU TAWI (JAT)MEX11:45VARANASI
LUCKNOW
DHANBAD JN (DHN) - FIROZPUR CANT (FZR)MEX21:50VARANASI
LUCKNOW
FIROZPUR CANT (FZR) - DHANBAD JN (DHN)MEX16:15LUCKNOW
VARANASI
AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)MEX13:05SHAHGANJ JN
MAU JN
JAMMU TAWI (JAT) - GUWAHATI (GHY)MEX22:45ALUABARI ROAD
SAMUKTALA ROAD
RANCHI (RNC) - KAMAKHYA (KYQ)MEX20:30ALUABARI ROAD
SILIGURI JN
KAMAKHYA (KYQ) - GANDHIDHAM BG (GIMB)MEX11:00VARANASI
LUCKNOW
LALGARH JN (LGH) - DIBRUGARH (DBRG)MEX at 19:50 to ALUABARI ROAD
SAMUKTALA ROAD
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - KANYAKUMARI
(CAPE)MEX20:10KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION)
SALEM JN
SURAT (ST) - CHHAPRA (CPR)MEX at 10:10 to JAUNPUR JN
MAU JN
CHHAPRA (CPR) - SURAT (ST)MEX at 09:00 to MAU JN
JAUNPUR JN
TIRUNELVELI (TEN) - DADAR (DR)SUF at 07:15 to IRUGUR
PODANUR JN
269 trains cancelled today due to dense fog, maintenance work: Here’s the complete list
(Edited by : Sudarsanan Mani)
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