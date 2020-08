Union Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal has tested positive for coronavirus. He has been admitted to the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Delhi.

Meghwal is the fourth Union minister to have tested positive for COVID-19.

In a tweet, Meghwal informed that his second test today came positive after the first test was negative.

कोरोना के शुरूआती लक्षण आने पर मैंने टेस्ट करवाया व पहली जाँच नेगेटिव आने के बाद आज दूसरी जाँच पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है परन्तु चिकित्सकीय सलाह पर AIIMS में भर्ती हूँ। मेरा निवेदन है कि जो लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आयें हैं, कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे । — Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) August 8, 2020

Earlier today, Union Minister of State for Agriculture Kailash Chaudhary also had tested positive for coronavirus. He is undergoing treatment at a hospital in Jodhpur, he said.

Home Minister Amit Shah is undergoing treatment for coronavirus at Medanta Hospital after he was tested positive for coronavirus on August 2.