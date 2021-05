Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Tuesday appealed to the Central government to immediately cancel all air services with Singapore, saying a new strain of coronavirus there is said to be "very dangerous" for children. This new strain of virus could invade India in the form of a third wave, he said in a tweet.

सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद ख़तरनाक बताया जा रहा है, भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील: 1. सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों 2. बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 18, 2021

While there is no know Singapore strain of the coronavirus or any known to have originated in the city State, Kejriwal appeared to be referring to a media report on Monday. The report had mentioned the threat posed to Singapore's children by the variant first detected in India. Reacting to the media report, Dr V K Paul, member (health), NITI Aayog, on Tuesday said, "We are examining it".

Earlier this month, the chief minister had said Delhi should prepare for the third wave of COVID-19. The national capital on Tuesday reported 4,482 Covid-19 cases, the lowest single-day rise since April 5, and 265 fatalities, while the positivity rate dipped to 6.89 percent.