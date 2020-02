As voting for the Delhi Assembly elections is underway, top political leaders have urged voter to exercise their right and participate in the democratic process to elect a new government. Prime Minister Narendra Modi, Delhi CM Arvind Kejriwal and Union home minister Amit Shah were among the key personalities to send messages to voters

PM Narendra Modi



दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान का दिन है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस महोत्सव में भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं।

Urging the people of Delhi, especially my young friends, to vote in record numbers. — Narendra Modi (@narendramodi) February 8, 2020

Home minister Amit Shah



दिल्ली को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पीने का पानी और हर गरीब को अपना घर देकर इसे विश्व की सबसे अच्छी राजधानी सिर्फ एक दूरदर्शी सोच व मजबूत इरादों वाली सरकार ही बना सकती है।

मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ कि झूठ और वोटबैंक की राजनीति से दिल्ली को मुक्त करने के लिए मतदान अवश्य करें। — Amit Shah (@AmitShah) February 8, 2020

Manoj Tiwari

Tiwari said: "My mother came from Banaras a week ago just to be with me on the voting day. When I have the blessings of my mother all will be good... I think we will win 50 plus seats and form the government in Delhi. The lotus will bloom here."

Delhi CM Arvind Kejriwal



Voted along with my family, including my first-time voter son. Urge all young voters to come out to vote. Your participation strengthens democracy. pic.twitter.com/QU8wUZ18hv

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 8, 2020

Delhi Dy CM Manish Sisodia

"Best wishes to all Delhiites on the great festival of the democracy! Today, vote for the good education of your children with a sincere heart. Vote on the broom," he tweeted in Hindi. Sisodia is aiming for a hat-trick from his Patparganj Assembly seat.