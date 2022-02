Lata Mangeshkar: Top 20 movie songs of India's melody queen

Let us take a look at 20 legendary songs from Bollywood movies that were immortalized by the legendary singer.

Song: Lara Lappa Lara Lappa/ Movie: Ek Thi Ladki

Song: Na Bole Na Bole Re/ Movie: Azaad

Song: Man Mohana Bade Jhhoothe/ Movie: Seema

Song: Nain So Nain Nahi Milao/ Movie: Jhanak Jhanak Payal Baaje

Song: Rasik Balma/ Movie: Chori Chori

Song: Aaja Re Pardesi/ Movie: Madhumati

Song: O Sajna Barkha Bahar Aaayee/ Movie: Parakh

Song: Ajeeb Dastan Yeh/ Movie: Dil Apna Aur Preet Parai

Song: Allah Tero Naam/ Movie: Hum Dono

Song: Naina Barse Rim Jhim/ Movie: Woh Kaun Thi

Song: Tu Jahan Jahan Chalega/ Movie: Mere Saaya

Song: Inhi Logon Ne/ Movie: Pakeezah

Song: Ek Pyar Ka Nagma Hai/ Movie: Shor

Song: Raina Beeti Jaaye/ Movie: Amar Prem

Song: Bahon Mein Chale Aao/ Movie: Anamika

Song: Yeh Dil Aur Unki/ Movie: Prem Parbat

Song: Tere Bina Zindagi/ Movie: Aandhi

Song: Ae Dil-e-Naadaan/ Movie: Razia Sultan

Song: Jiya Jale/ Movie: Dil Se

Song: Ek Tu Hi Bharosa/ Movie: Pukar