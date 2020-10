Prime Minister Narendra Modi will address the nation at 6 PM today. In a tweet, PM Modi announced that he will be sharing a message with fellow citizens this evening.

आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा। आप जरूर जुड़ें। Will be sharing a message with my fellow citizens at 6 PM this evening. — Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2020