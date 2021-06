The East Central Railway (ECR) has announced the restoration of services of 24 special passenger trains and local trains in Bihar -- cancelled due to poor occupancy rate amid an alarming rise in the COVID-19 cases -- from June 5.

Darbhanga-Jhanjharpur (05579) DEMU down (05580) train will resume its journey from June 6 while rest of the trains will resume on June 5.

The Bihar Daily Passengers’ Association has been demanding restoration of all the local special passenger trains in the state.

यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार के विभिन्न रेलखंडों में संचालित की जाने वाली पूर्व में स्थगित 24 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 05.06.2021 से पुनर्बहाल किया जा रहा है। इन पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का ठहराव, समय एवं मार्ग पूर्ववत् रहेगा । pic.twitter.com/phWeVC1AXS — East Central Railway (@ECRlyHJP) June 2, 2021

Here is the Complete List of Trains:

Darbhanga-Harnagar Up and Down (05591/05592) DEMU special

Saharsa-Barhara Kothi (05229/05230) DEMU special

Barhara Kothi-Banmankhi (05237/05238) DEMU Special

Fatuha-Rajgir MEMU special (03223/03224)

Pt Deen Dayal Upadhyaya Junction-Dildarnagar (03641/03642)

Dildarnagar-Tarighat (03647/03648)

Gaya-Kiul (03355/03356)

Vaishali-Sonepur (05519/05520)

Katihar-Sonepur (03367/03368)

Katihar-Samastipur (03315/03316)

Sonepur-Chhapra (05247/05248)

Mumbai Central – Samastipur Special (09049/09050)

Mumbai Central – Bhagalpur Special (09117/09118)

Udhna – Chhapra Superfast Special (09087/09088)

Rajkot – Samastipur Special (09521/09522)