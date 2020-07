Madhya Pradesh chief minister Shivraj Singh Chouhan said on Saturday that he has tested positive for COVID-19.

Chouhan wrote on popular microblogging site Twitter that he had symptoms of coronavirus and now his test result has come positive.

मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे #COVID19 के लक्षण आ रहे थे, टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं, वह अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारन्टीन में चले जाएँ। — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) July 25, 2020

#COVID19 का समय पर इलाज होता है तो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं 25 मार्च से प्रत्येक शाम को कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक करता रहा हूँ। मैं यथासंभव अब वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोरोना की समीक्षा करने का प्रयास करूंगा। — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) July 25, 2020

In another tweet, the chief minister said that if detected and treated on time, COVID-19 infection can be cured.

"I have been reviewing the status of coronavirus infection in the state every evening since March 25. Now I will try to review the situation through video conferencing as much as possible," he said.