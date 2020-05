Member of Legislative Assembly from Karol Bagh, Vishesh Ravi has tested positive for COVID-19, the Aam Aadmi Party (AAP) MLA informed on Saturday.

सुप्रभात, एक- दो दिन से बुखार की शिकायत हो रही थी, डाक्टर की सलाह पर बुधवार कोरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार को Positive आई है. परमात्मा और सभी शुभचिंतकों के आशीर्वाद से तबीयत ठीक है, हल्के लक्षणों पर सरकार के निर्देश अनुसार खुद को Home quarantine किया है। — Vishesh Ravi (@iamVisheshravi) May 2, 2020

"With god's blessings, the health is fine but due to mild symptoms I have home quarantined myself," Ravi added.

In recently conducted Delhi elections, Ravi won against BJP's Yogender Chandoliya from Karol Bagh by a margin of 31,760 votes.

In 2014 Assembly elections Ravi won from the same constituency with a margin of 32,880.