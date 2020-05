Cab hailing platforms Uber and Ola have resumed operations in select cities, including those that come under red zone, following new guidelines for the fourth phase of the lockdown.

Both the cab aggregators had suspended operations after the central government announced a nationwide lockdown from March 24 to contain the spread of coronavirus crisis.

Uber is now operating in Ahmedabad, Ajmer, Amritsar, Asansol, Aurangabad, Bengaluru, Chandigarh, Coimbatore, Cuttack, Daman, Durgapur, Faridabad, Gandhinagar, Ghazaiabd, Gurgaon, Guwahati, Hubli, Hyderabad, Jalandhar, Jamshedpur, Kochi, Kozhikode, Ludhiana, Mangalore, Mohali, Mysore, Patiala, Prayagraj, Rajkot, Ranchi, Rohtrak, Silvassa, Sonipat, Surat, Vijaywada, Tiruchirapalli, Viskhapatnam, Anand, Niza and Nadiad.

In compliance with lockdown 4.0 guidelines by the government, Uber said the riders will constantly be notified with further information and the status of specific cities through their app.

State City Cabs Auto Bike Outstation Only Emergency/ Special Service Cabs Andhra Pradesh Anantapur Yes Yes Yes No No Andhra Pradesh Bhimavaram No Yes Yes No No Andhra Pradesh Chittoor Yes Yes Yes No No Andhra Pradesh Eluru Yes Yes Yes No No Andhra Pradesh Kadapa Yes Yes Yes No No Andhra Pradesh Kakinada Yes Yes No No No Andhra Pradesh Kurnool Yes Yes Yes No No Andhra Pradesh Nellore Yes Yes Yes No No Andhra Pradesh Ongole Yes Yes Yes No No Andhra Pradesh Rajahmundry Yes Yes Yes No No Andhra Pradesh Srikakulam Yes No No No No Andhra Pradesh Tanuku Yes Yes Yes No No Andhra Pradesh Tirupati Yes Yes Yes No No Andhra Pradesh Vijayawada Yes Yes Yes No No Andhra Pradesh Visakhapatnam Yes Yes No No No Andhra Pradesh Vizianagaram Yes Yes Yes No No Assam Guwahati Yes Yes No No No Bihar Chappra No No No No No Bihar Muzafarpur Yes No No No No Bihar Patna Yes Yes No Yes No Chhattisgarh Raipur No No No Yes Yes Delhi Delhi Yes Yes No No No Gujarat Ahmedabad Yes No No No No Gujarat Anand No No No No No Gujarat Bhuj No No Yes No No Gujarat Daman No No Yes No No Gujarat Gandhidham No No Yes No No Gujarat Jamnagar No No No No No Gujarat Junagadh Yes Yes Yes No No Gujarat Mansa No No Yes No No Gujarat Mehsana No Yes Yes No No Gujarat Morbi No No Yes No No Gujarat Nadiad No Yes Yes No No Gujarat Navsari Yes Yes Yes No No Gujarat Porbandar No No Yes No No Gujarat Silvassa No No Yes No No Gujarat Bhavnagar Yes No No No No Gujarat Rajkot Yes Yes No No No Gujarat Surat Yes No No No No Gujarat Vadodara Yes Yes No No No Haryana Ambala Yes Yes Yes No No Haryana Bhiwani No No Yes No No Haryana Gurgaon Yes Yes Yes No No Haryana Hisar No No Yes No No Haryana Jind No No Yes No No Haryana Karnal No Yes Yes No No Haryana Kurukshetra Yes Yes Yes No No Haryana Palwal No No Yes No No Haryana Panchkula Yes No No No No Haryana Panipat No Yes Yes No No Haryana Rewari No No Yes No No Haryana Sirsa No No Yes No No Haryana Yamunanagar Yes No Yes No No Himachal Pradesh Baddi No No Yes No No Himachal Pradesh Mandi No No Yes No No Himachal Pradesh Shimla No No No No No Himachal Pradesh Una No No Yes No No Jharkhand Deoghar No Yes Yes No No Karnataka Ballari Yes Yes No No No Karnataka Bangalore Yes Yes Yes No No Karnataka Belagavi Yes Yes No No No Karnataka Hubli Dharwad Yes Yes No No No Karnataka Kalaburagi Yes Yes No No No Karnataka Mangalore Yes Yes No No No Karnataka Mysore Yes Yes No No No Kerala Kochi Yes Yes No No No Kerala Kozhikode Yes No No No No Kerala Thiruvananthapuram Yes Yes No No No Madhya Pradesh Bhopal No No No No Yes Madhya Pradesh Burhanpur No No Yes No No Madhya Pradesh Damoh No No Yes No No Madhya Pradesh Hoshangabad No Yes Yes No No Madhya Pradesh Indore No No No Yes Yes Madhya Pradesh Katni No No Yes No No Madhya Pradesh Khargone No No Yes No No Madhya Pradesh Mandsaur No No Yes No No Madhya Pradesh Neemuch No No Yes No No Madhya Pradesh Sagar Yes Yes Yes No No Madhya Pradesh Seoni No No Yes No No Madhya Pradesh Shivpuri Yes Yes Yes No No Maharashtra Ahmednagar Yes Yes Yes No No Maharashtra Alibag No No Yes No No Maharashtra Chandrapur No No Yes No No Maharashtra Gondia No No Yes No No Maharashtra Guna No No Yes No No Maharashtra Jalna No No Yes No No Maharashtra Latur No No Yes No No Maharashtra Mumbai No No No No Yes Maharashtra Nanded Yes No Yes No No Maharashtra Nashik No No No No Yes Maharashtra Sangli No No Yes No No Maharashtra Shahdol No Yes Yes No No Maharashtra Shirdi Yes No No No No Maharashtra Wardha No No Yes No No Odisha Bhubaneswar No No No Yes Yes Odisha Cuttack Yes Yes No No No Odisha Puri Yes Yes Yes No No Odisha Rourkela Yes Yes Yes No No Odisha Sambalpur Yes Yes Yes No No Punjab Abohar No No Yes No No Punjab Amritsar Yes No Yes Yes No Punjab Barnala No No Yes No No Punjab Bathinda No No Yes Yes No Punjab Ferozpur No No Yes No No Punjab Hoshiarpur No No Yes No No Punjab Jalandhar Yes Yes Yes Yes No Punjab Ludhiana Yes No No Yes No Punjab Moga No No Yes No No Punjab Mohali (Chandigarh) Yes No Yes Yes No Punjab Nangal No No Yes No No Punjab Pathankot No No Yes Yes No Punjab Patiala Yes Yes Yes Yes No Punjab Rupnagar No No Yes No No Punjab Sangrur No No Yes No No Rajasthan Abu Road No No Yes No No Rajasthan Alwar Yes Yes No No No Rajasthan Baran No No No No No Rajasthan Bhilwara Yes Yes No No No Rajasthan Bikaner Yes No Yes No No Rajasthan Bundi No No Yes No No Rajasthan Chittorgarh Yes Yes No No No Rajasthan Churu No No Yes No No Rajasthan Dausa No Yes No No No Rajasthan Hanumangarh No No No No No Rajasthan Jhunjhunu No Yes No No No Rajasthan Pratapgarh No No Yes No No Rajasthan Sawai Madhopur No No No No No Rajasthan Sikar No Yes No No No Rajasthan Sri Ganganagar Yes Yes Yes No No Rajasthan Tonk No No No No No Rajasthan Udaipur Yes No No No No Tamil Nadu Coimbatore Yes Yes No No No Tamil Nadu Dindigul Yes No No No No Tamil Nadu Hosur Yes Yes No No No Tamil Nadu Madurai Yes Yes No No No Tamil Nadu Salem Yes Yes No No No Tamil Nadu Thanjavur Yes Yes No No No Tamil Nadu Tiruchirappally Yes Yes No No No Tamil Nadu Tirunelveli Yes Yes No No No Tamil Nadu Vellore Yes Yes No No No Telangana Hyderabad Yes Yes No No No Telangana Karimnagar Yes No No No No Telangana Khammam Yes No No No No Telangana Mahabubnagar No No No No No Telangana Nalgonda Yes No No No No Telangana Nandyal Yes Yes Yes Yes No Telangana Nizamabad Yes No No No No Telangana Warangal Yes Yes Yes Yes No Uttar Pradesh Allahabad Yes Yes Yes No No Uttar Pradesh Azamgarh No No Yes No No Uttar Pradesh Ballia No No Yes No No Uttar Pradesh Etah No No Yes No No Uttar Pradesh Etawah Yes Yes Yes No No Uttar Pradesh Faizabad No No Yes No No Uttar Pradesh Farrukhabad No No Yes No No Uttar Pradesh Ghaziabad Yes Yes Yes No No Uttar Pradesh Ghazipur No No Yes No No Uttar Pradesh Hapur No No Yes No No Uttar Pradesh Hardoi Yes No Yes No No Uttar Pradesh Jaunpur No No Yes No No Uttar Pradesh Jhansi Yes Yes Yes No No Uttar Pradesh Mirzapur No No Yes No No Uttar Pradesh Orai No No Yes No No Uttar Pradesh Pilibhit No No Yes No No Uttar Pradesh Shahjahanpur No No Yes No No Uttar Pradesh Sitapur No No Yes No No Uttar Pradesh Sultanpur No No Yes No No Uttar Pradesh Varanasi Yes No No No Yes West Bengal Bardhaman No No Yes No No West Bengal Cooch Behar No No Yes No No West Bengal Kolkata Yes No No No No

Both the cab aggregators have also outlined steps for ensuring the safety of riders and driver-partners.

Ola said its safety protocol includes compulsory mask usage for driver-partners and passengers, complete sanitisation of cars post-trips and adhering to social distancing norms by limiting to two passengers per ride.

Uber said that both driver and rider will mandatorily have to use face masks during a ride. Also, drivers will have to upload a selfie wearing a face mask before going online on the platform.

These companies also allow drivers and riders to cancel trips if they do not feel safe, including if a user is not wearing a mask or face cover.

These cab aggregators were restricted from operating during the first two phases of the lockdown from March 24 to May 3. Lockdown 3.0, however, saw the government allowing operations in designated “green zones”. The MHA guidelines for Lockdown 4.0 allow cab aggregators to operate in all zones except containment zones.