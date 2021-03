Mercedes-Benz recently teased its upcoming 300 SL sports car and recently the latest offering by the German carmaker was spotted being tested on snow in Sweden. The much-awaited sports variant is making a return into the markets after 69 years as a Mercedes-AMG model. The car made its debut on March 12, 1952.

Die achte Generation des #AMG #SL biegt auf die Zielgerade ihrer Entwicklung ein: Während öffentliche Versuchsfahrten mit dem SL 300 noch auf der A81 durchgeführt wurden, gehen die AMG-Ingenieure heutzutage auf einem speziellen Testgelände im verschneiten Schweden auf Testfahrt. pic.twitter.com/v2khY3X8vn — Mercedes-Benz Deutschland (@MercedesBenz_DE) March 13, 2021

The final testing of the vehicle is next expected to be in Nürburgring Nordschleife. Once it clears the test, the car will be rolled out in the market.

The 300 SL is being tested in different conditions as most of its development took place in digital form due to the pandemic.