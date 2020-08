The railway ministry is all set to introduce the first Kisan Special Parcel Train which will operate between Devlali, Maharashtra to Danapur, Bihar, on Friday. The service is aimed at safe transport of perishable agro products.

The service, to be launched tomorrow by agriculture minister Narendra Tomar, will make the 'Kisan Rail' project proposed in the Union Budget a reality.

मध्य रेल द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सप्ताहिक "किसान विशेष पार्सल ट्रेन" 7 अगस्त से 30 अगस्त तक देवलाली (महाराष्ट्र) और दानापुर (बिहार) के बीच चलाने जा रही है, जिससे सब्जियां, फल इत्यादि चीजें समय पर उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंच सकेंगे। pic.twitter.com/J036Qa1kCs — Ministry of Railways (@RailMinIndia) August 5, 2020

The train under the pilot project will leave Devlali at 11 am on Fridays and reach Danapur by 6.45 pm the next day. The special train will halt at Nasik Road, Manmad, Jalgaon, Bhusaval, Burhanpur, Khandwa, Itarsi, Jabalpur, Satna, Katni, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Pt. Deendayal Upadhyay Nagar and Buxar.

The train will initially have only ten parcel coaches along with the break van. Farmers can book a parcel on the train by contacting the local railway station.